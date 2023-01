Liga : le Barça enchaîne contre Gérone, mais perd Ousmane Dembélé

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, qualifié en demi-finales de la Coupe du Roi et toujours en tête du Championnat d’Espagne, le FC Barcelone marche sur l’eau en ce début d’année 2023. Ce samedi, les blaugranas avaient l’occasion de mettre un peu plus la pression sur le Real Madrid en s’imposant sur la pelouse de Gérone, à l’occasion du derby de Catalogne. Pour l’occasion, Xavi décidait d’aligner un trio offensif Dembélé-Fati-Raphinha. Mais rapidement, en début de rencontre, Dembélé sortait sur blessure et était remplacé par Pedri.

Mais comme souvent ces dernières sorties, le Barça a du mal dans le jeu. Mieux entré dans ce match, Gérone s’offrait la première occasion, mais Couto manquait son contrôle (3e). Après un début de match difficile, le Barça reprenait le contrôle du ballon, mais ne se procurait pas vraiment d’occasion franche. Seule une frappe cadrée de Pedri inquiétait la défense de Gérone, mais Gazzaniga pouvait intercepter sans trop de souci (41e).

Pedri délivre encore le Barça

Le Barça s’est ensuite un peu plus libéré après la pause et combinait enfin plus proprement. L’entrée de Pedri a fait beaucoup de bien et sur une belle action individuelle entre Gavi, Fati et Alba, le latéral barcelonais adressait un joli centre rasant pour Pedri, qui pouvait conclure, bien aidé par une faute de main de Gazzaniga (1-0, 61e). Une ouverture du score au meilleur des moments pour les hommes de Xavi.

Libéré, le Barça pouvait alors accélérer le rythme pour inscrire le but du break. Malheureusement pour le public blaugrana, Barcelone manquait d’adresse dans le dernier geste, à l’image d’un Raphinha en difficulté (81e). Et derrière, Martin manquait l’immanquable pour Gérone, seul devant ter Stegen (86e). Mais finalement, encore grâce à Pedri, un petit Barça s’impose et conserve six points d’avance sur le Real Madrid, avant un déplacement chez le Real Betis. Gérone, 12e, tentera de se relancer contre Valence.