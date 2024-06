EdF : les adversaires potentiels des Bleus en 8es de l’Euro

Avec le point du match nul obtenu contre les Pays-Bas hier soir, l’équipe de France est bien partie pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro. Les Bleus ont 4 unités au compteur, à égalité avec les Oranje, ont une longueur d’avance sur l’Autriche, troisième, et quatre sur la Pologne, dernière avec 0 point et d’ores et déjà éliminée. En revanche, difficile pour le moment de prévoir la place qu’occupera la sélection tricolore à l’issue de la phase de poules. Cette position est déterminante pour la suite de l’Euro, puisqu’elle offre un tableau différent selon la première, la deuxième ou la troisième place. Voici les différents scénarios possibles :

Si la France termine première de son groupe, elle affrontera…

Le deuxième du groupe F. À l’heure où nous écrivons ces lignes, ce sont les Portugais qui occupent cette place. Ce samedi, Portugais et Turques s’affrontent (18 heures), après le match entre la Géorgie et la République tchèque (15 heures), qui ne comptent aucun point après un match. Ce huitième de finale entre le premier du groupe D et le deuxième du groupe F aura lieu le 2 juillet à 21 heures, à Leipzig.

Si la France termine deuxième de son groupe, elle affrontera…

Le deuxième du groupe E. Pour le moment, trois équipes sont à égalité dans cette poule, à savoir l’Ukraine, la Slovaquie et la Roumanie. Cette dernière nation citée affronte la Belgique ce soir (21 heures), et peut soit prendre de l’avance sur ses concurrents et assurer sa qualification, soit voir les Diables Rouges - qui ne comptent encore aucun point - revenir à la hauteur des trois équipes de la poule. Ce huitième de finale entre le premier du groupe D et le deuxième du groupe E aura lieu le 1er juillet à 18 heures, à Düsseldorf.

Si la France termine troisième de son groupe, elle affrontera…

Le premier du groupe B, le premier du groupe C ou encore le premier du groupe E. Cela dépendra du classement final des meilleurs troisièmes. Ainsi, les Bleus peuvent affronter l’Espagne (première du groupe B) ou l’Italie, l’Angleterre (première du groupe C), le Danemark, la Serbie ou la Slovénie, et enfin la Roumanie (première du groupe E), la Belgique, la Slovaquie ou l’Ukraine. Autant de scénarios envisageables et de dates possibles pour ce huitième de finale.