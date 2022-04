Florian Maurice ne comprend pas Bruno Cheyrou

Ancien joueur de Marseille, Paris et surtout Lyon, Florian Maurice est le directeur technique du Stade Rennais depuis mai 2020. Flairant souvent les bons coups sur le marché des transferts, sa méthode est souvent comparée à une partie de Football Manager, mais il assure ne pas connaître le jeu. Dans un entretien pour So Foot, il est revenu sur les propos de Bruno Cheyrou, qui estimait qu'il fallait être un ancien joueur professionnel pour reconnaitre la valeur réelle d'un joueur.

«Pour moi, c'est faux. Je vais donner une exemple concret : Gérard Bonneau (ancien responsable du recrutement des jeunes à l'OL, NDLR) n'a pas été pro, et c'est sans doute l'un des meilleurs recruteurs de jeunes que j'ai connus. Dans la cellule de recrutement à la formation à Rennes, il n'y a pas un joueur pro (à l'exception de Philippe Barraud, passé notamment par Rennes, NDLR). Ça ne veut rien dire. Gérard, qui est à Dijon maintenant, c'est une bête, c'est un monstre dans ce domaine. Il a joué en DH, mais il a l'œil», a expliqué celui qui compte six sélections avec l'équipe de France entre 1996 et 1999.