L'historique des confrontations entre l'OL et le Bayern Munich

Pour la seconde fois de son histoire, l'OL atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Et comme il y a 10 ans, c'est le Bayern Munich qui se dresse comme dernier obstacle avant la finale. Les Gones sont loin d'être favoris dans ce match à confrontation unique mais l'espoir est permis, surtout après avoir sorti contre toute attente l'un des candidats à la victoire finale, Manchester City. Avant la rencontre de mercredi soir, qui sera évidement à suivre en live commenté sur Foot Mercato, voici l'historique des confrontations entre les deux formations. Le bilan tourne à l'avantage des Allemands mais les Lyonnais ont déjà battu leurs futurs adversaires au terme de confrontations rentrées dans la légende des Gones.

Tout a commencé par une défaite à l'Olympiastadion en novembre 2000. Une défaite logique 1-0 mais également prometteuse pour la jeune équipe de Jean-Michel Aulas, qui est en passe de dominer le championnat de France pour 7 longues années. Les promesses se concrétiseront au match retour de cette deuxième phase de groupes trois mois plus tard. Emmené par un jeune inconnu, Sydney Govou (21 ans alors), qui réalise l'un des plus grands matches de sa carrière ce soir-là grâce à un fabuleux doublé, l'OL s'impose 3-0 (Pierre Laigle parachève la victoire) face au futur vainqueur de la Ligue des Champions. Malheureusement, Lyon ne sortira pas de la poule. Pour ça, il faudra attendre la saison 2003/2004.

Dernière confrontation il y a dix ans... en demi-finale de Ligue des Champions

Ici encore, le Bayern Munich tombe dans le même groupe que le champion de France en titre. À Gerland, l'OL arrache le nul 1-1 in extremis mais réalise un sacré coup en allant s'imposer à Munich 2-1. Ce jour-là, Juninho inscrira l'un des plus beaux coups francs de sa carrière. Oliver Kahn, qui terminera la tête contre son poteau, s'en souvient encore. Passé de Munich à Lyon, c'est Elber qui marquera le but vainqueur. Cinq ans plus tard, les deux formations se retrouvent, toujours en phase de poules. L'OL entame lentement son déclin après sa domination nationale sans partage. Si le 1-1 en Allemagne est de bon augure, la suite l'est moins avec une victoire munichoise 3-2 en France. Les deux clubs se qualifieront au tour suivant.

Enfin, il y a 2010, un crève-cœur pour les supporters rhodaniens. Ils ont cru un moment une qualification en finale de Ligue des Champions possible, surtout après avoir sorti le Real de Cristiano Ronaldo, puis le Bordeaux de Laurent Blanc. À l'aller à l'Allianz Arena, Ribéry écope d'un rouge direct dès la première période. À onze contre dix, c'est jouable. Problème, Toulalan est lui averti pour la seconde fois, juste avant que Robben offre une victoire 1-0 au Rekordmeister. Pour le retour en France, l'espoir est permis mais il ne dure pas longtemps. Olic frappe trois fois et envoie le Bayern Munich dans une finale, qu'il perdra contre l'Inter de José Mourinho.