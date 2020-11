Real Madrid - Alavés : les compositions sont là

La onzième journée de Liga offre un duel intéressant entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés. A domicile, les Merengues s'organisent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Lucas Vazquez, Raphaël Varane, Nacho Fernandez et Marcelo. Positionné en sentinelle, Casemiro est épaulé par Luka Modric et Toni Kroos. Seul en pointe, Mariano Diaz est accompagné dans les couloirs par Marco Asensio et Eden Hazard.

De son côté, le Deportivo Alavés mise sur un 4-4-2 avec Fernando Pacheco dans les cages. L'ancien madrilène peut compter en défense sur Ximo Navarro, Victor Laguardia, Florian Lejeune et Ruben Duarte. Tomás Pina et Rodrigo Battaglia composent le double pivot alors qu'on retrouve Luis Rioja et Jota sur les côtés. Joselu et Lucas Perez sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Diaz, Hazard

Deportivo Alavés : Pacheco - Ximo, Laguardia, Lejeune, Duarte - Jota, Battaglia, Pina, Rioja - Joselu, Pérez