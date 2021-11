FC Barcelone : comment Pep Guardiola rassurait Lionel Messi

Dans le documentaire de RMC Sport Leo, relatant plusieurs anecdotes sur les coulisses de la carrière de Lionel Messi, ce dernier aurait parfois donné du fil à retordre à son entraîneur Pep Guardiola, qui l'a connu sur le banc blaugrana entre 2008 et 2012 : «pendant de longues années à Barcelone, cela a été quelqu’un de difficile à gérer. Parce que c’est quelqu’un de très renfermé sur lui-même, qu’il a un problème de communication et il n’est pas frontal pour un sou. Quand quelque chose l’embêtait, cela passait soit par une autre personne qui allait être son messager, soit par des attitudes boudeuses», a déclaré Alexandre Julliard, auteur d'un livre sur la Pulga Insubmersible Messi.

L'écrivain ajoute que le technicien catalan allait jusqu'à son domicile pour le rassurer après un match : «un jour, soit il est remplaçant, soit remplacé. Et le lendemain, Lionel Messi ne veut pas se déplacer à l’entraînement. Donc Pep Guardiola se dit: "Je vais le perdre, qu’est-ce que je fais? Eh bien je prends ma voiture, je vais chez lui et je vais le chercher." Ce qui paraît complètement dingue aujourd’hui. En fait c’est comme un appel à l’aide. Il faut aller communiquer avec lui, aller vers lui, le rassurer et faire en sorte de le remettre sur le droit chemin.»