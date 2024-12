Arabie saoudite : Hervé Renard est en train de redonner espoir

Au début de l’année 2024 au Qatar, l’Arabie saoudite n’avait pas brillé lors de la Coupe d’Asie 2023 avec cette élimination en 8e de finale de la compétition contre la Corée du Sud. Une contre-performance qui avait attiré les foudres des supporters saoudiens, alors que le Royaume continue de rêver grand pour guider à bien une domination totale à l’échelle continentale. Et quelques mois plus tard, cela n’allait guère mieux pour Roberto Mancini qui a finalement été démis de ses fonctions, alors que les Faucons Verts pointaient à une triste troisième place de leur groupe des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 : «le conseil d’administration de la Fédération saoudienne de football et l’entraîneur de l’équipe nationale, Roberto Mancini, sont parvenus aujourd’hui à un accord commun qui comprend la fin de la relation contractuelle entre les deux parties», écrivait la Fédération saoudienne dans son communiqué. Entre mauvais résultats, clash avec les journalistes, tensions avec les dirigeants de la fédération, l’heure était aux changements et c’est Hervé Renard qui a donc signé son grand retour à la tête de la sélection saoudienne. Si sa première trêve internationale n’a pas été un succès avec un nul contre l’Australie (0-0) et une défaite face à l’Indonésie (2-0), tout semble aller légèrement mieux en interne.

La suite après cette publicité

Même si l’Arabie saoudite pointe à la 4e place de son groupe, l’entraîneur français redonne le sourire : «la dimension affective a beaucoup compté avec l’Arabie saoudite. Je vais travailler avec des dirigeants que j’apprécie, avec des joueurs que je connais très bien, dans un pays où le football est un sport très populaire et qui ne cesse d’améliorer ses structures. Je continuais à suivre les matchs du championnat et ceux de la sélection. C’était peut-être un signe ! Il y a de plus un très beau défi à relever avec cette qualification pour la Coupe du monde à décrocher. La situation est compliquée puisque nous comptons cinq points après quatre journées, à six matchs de la fin. Compliquée, mais pas désespérée. C’est un défi passionnant. Si nous y parvenons, je continue, avec en ligne de mire la Coupe d’Asie des nations que le royaume organisera en 2027. Sinon, on se dira au revoir», avait d’abord expliqué l’entraîneur français dans les colonnes du Monde. Une 4e place au 3ème tour signifierait l’obligation de jouer un quatrième tour et espérer être dans l’avion direction les Etats-Unis, le Canada et le Mexique à l’été 2026.

Déjà un effet Renard à Riyad ?

Après une première trêve internationale compliquée, l’Arabie saoudite avait l’occasion de reprendre confiance quelques jours après l’officialisation de l’attribution de la Coupe du Monde 2034. Un match amical a été organisé face à Trinité-et-Tobago qui a largement été dominé et remporté par les Faucons Verts (3-1). Un bon moyen de préparer la Coupe du Golfe qui débute cette semaine, le 22 décembre pour être précis : «j’ai accepté le défi d’entraîner encore une fois l’équipe nationale saoudienne, c’est parce que j’aime l’Arabie Saoudite et j’aime ce pays. Notre objectif est de développer l’équipe nationale saoudienne en vue de la Coupe du Monde 2026. Pour l’instant, on se concentre sur la Coupe du Golfe. Avec 5 matchs à jouer, on donne à tous les joueurs une chance de participer et on prépare chaque détail avec détermination. On entre dans ce tournoi avec un seul but : remporter le titre et prendre notre revanche». Pour rappel, l’Arabie saoudite va affronter le Bahreïn, le Yémen et l’Irak dans le groupe B. La compétition sera organisée au Koweït du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025.

La suite après cette publicité

Alors que les Faucons Verts sont très mal en point dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026, ce petit tournoi biennal organisé par la Fédération de football de la Coupe du Golfe arabique est un bon moyen de faire le plein de confiance et d’installer des automatismes pour faciliter l’installation d’Hervé Renard et son staff dans l’effectif. Largement favorite à la victoire finale, l’Arabie saoudite peut frapper fort en cette fin d’année : «dans une journée, une personne pense à sa famille et à elle-même. Moi, je ne pense qu’à la qualification de l’équipe saoudienne en Coupe du monde 2026. C’est mon obsession, et j’y pense plus de 30 fois par jour», a conclu l’ancien sélectionneur du Maroc. Ensuite, le prochain rendez-vous majeur sera en mars quand les troupes saoudiennes affronteront le Japon et la Chine dans la suite des éliminatoires au Mondial 2026. La marge d’erreur est désormais fine mais tout le royaume retrouve le sourire grâce à Hervé Renard.