C3 : l’arbitre d’OM-Benfica est connu

Battu 2 à 1 la semaine dernière à Lisbonne, l’Olympique de Marseille compte bien prendre sa revanche et se qualifier à domicile jeudi face à Benfica. Pour arbitrer cette rencontre, l’UEFA a désigné Felix Zwayer. Agé de 42 ans, l’Allemand va diriger un match des Phocéens pour la première fois.

Mais il a une sérieuse expérience, lui qui a notamment officié en Ligue des champions. Par le passé, il avait été suspendu par la fédération allemande car il avait été impliqué dans une affaire de corruption il y a une vingtaine d’années. Jeudi soir, il sera assisté par Stefan Lupp et Marco Achmüller, ainsi que par Harm Osmers (4e arbitre) et Bastian Dankert et Marco Fritz (VAR).