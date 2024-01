CdF : Nice s’en sort aux tirs au but contre Auxerre et file en 16es de finale

Les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivaient, ce samedi, avec une affiche prometteuse opposant l’OGC Nice, deuxième de Ligue 1, à l’AJ Auxerre, deuxième de Ligue 2. Dans cette rencontre entre deux équipes en forme en ce début de saison, les Aiglons dominaient rapidement les débats mais manquaient de réalisme offensif. Malgré deux situations intéressantes, Terem Moffi ne parvenait pas à tromper la vigilance du portier auxerrois. Tout comme Pablo Rosario et Alexis Claude-Maurice, malheureux face au but. Menaçante en contre, l’AJA tenait ainsi en échec le Gym à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Francesco Farioli repartaient à l’attaque mais tombaient encore sur Théo De Percin, auteur d’un superbe arrêt réflexe face à Gaëtan Laborde (56e).

La suite après cette publicité

Impatient de prendre l’avantage, le technicien azuréen apportait du sang neuf à son collectif en lançant Evann Guessand peu après l’heure de jeu. Un changement qui ne changeait guère la physionomie de cette rencontre et Nice jouait même à se faire peur… Trouvé par Raveloson, Florian Ayé pensait ouvrir le score mais son but était finalement refusé (72e). Dans la foulée, Théo Pellenard sauvait l’AJA en s’interposant face à une frappe de Rosario (75e). Dans une fin de match indécise, Bulka sauvait les Niçois sur une frappe de Perrin (90+2e) et envoyait les deux formations aux tirs au but. Une séance où le Gym passait tout proche de la catastrophe. Si Guessand manquait d’entrée sa tentative, Nice profitait finalement des ratés de Perrin et Onaiwu, tombant sur un grand Bulka, pour valider de justesse (0-0, 4 tab à 2) son ticket pour les 16es de finale de la compétition.