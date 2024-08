PSG-Montpellier : les compositions officielles

Début de la deuxième journée de Ligue 1, ce vendredi, avec le Paris Saint-Germain qui acceuille Montpellier (coup d’envoi 20h45, un match à suivre en direct sur notre site). Après un succès en ouverture du championnat au Havre (4-1), le PSG veut enchaîner face au MHSC qui a débuté par un match nul à domicile face à Strasbourg (1-1), dimanche dernier. Des Héraultais qui restent d’ailleurs sur huit défaites d’affilée au Parc des Princes.

Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer avec les absents longue durée de Hernandez et Kimpembe et la nouvelle de Gonçalo Ramos alors Danilo, Soler et Ugarte sont écartés. Il aligne ce qui ressemble à la défense type cette saison avec Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Joao Neves débute au milieu avec Vitinha et Zaïre-Emery. Devant, Asensio va évoluer en faux neuf avec Dembélé et Barcola à ses côtés.

Côté Montpellier, Michel Der Zakarian est privé d’une ribambelle de joueurs (Davin, Fayad, Jullien, Saint-Luce, Sylla) mais il enregistre le retour de Wahbi Khazri, qui débute devant avec Nordin dans un 5-3-2. Al-Tamari et Adams sont sur le banc au coup d’envoi. Kouyaté intègre la défense avec Omeragic et Sagnan alors que Tchato et Sacko seront les pistons. Au milieu, Chotard, Ferri et Savanier sont présents.

Les compositions des équipes :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Dembélé, Asensio, Barcola.

Montpellier : Lecomte – Tchato, Omeragic, Sagnan, Kouyaté, Sacko – Ferri, Chotard, Savanier – Nordin, Khazri.

