Juventus : Massimiliano Allegri réagit au choix médical de Paul Pogba

Alors qu'il sera absent des terrains pour une durée de cinq semaines en raison d'une blessure au ménisque du genou droit, Paul Pogba est déjà attendu, tant par Didier Deschamps que par son coach à la Juve. Pour rappel, le milieu de terrain a choisi de ne pas se faire opérer pour ne pas risquer une absence à la Coupe du Monde.

« Je ne peux pas m'exprimer car je ne suis pas médecin et je fais confiance à ce qu'on m'a dit. Une décision a été prise et il y aura ces cinq semaines conservatrices où il travaillera et nous espérons le récupérer le plus tôt possible », a déclaré ce dernier, souhaitant le retour de l'international français dans les meilleures conditions.