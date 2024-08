La nouvelle cible étonnante du PSG, le Bayern Munich part au bras de fer avec Leon Goretzka

Le casse-tête de la blessure de Gonçalo Ramos

Après la blessure de Gonçalo Ramos pour 3 mois, le Parisien s’interroge : le PSG a t-il besoin de recruter un numéro 9 ? Si Luis Enrique pourrait évoluer avec Dembélé ou Barcola en faux 9, l’interminable piste Osimhen pourrait être également réactivée. En Italie, la Gazzetta dello Sport révèle de son côté que la direction parisienne aurait pris contact avec Ademola Lookman de l’Atalanta. Mais selon nos informations, le PSG aurait pris une décision tranchée dans ce dossier. Le club souhaite faire confiance à Randal Kolo Muani et aux jeunes du club et n’envisage donc pas de recruter.

La suite après cette publicité

C’est tendu entre Leon Goretzka et le Bayern

En Allemagne, on a eu droit aux premiers tours de Coupe d’Allemagne, avec la première victoire de la saison pour le Bayern Munich, 4-0 face à Ulm. Mais l’interrogation de cette rencontre, c’est l’absence de Leon Goretzka dans le groupe bavarois. Comme l’explique Bild sur sa une, la raison est simple : le club munichois cherche à intimider l’international allemand. Comme annoncé par le directeur sportif Max Eberl et confirmé par Vincent Kompany, le club ne compte plus sur lui cette saison. Le milieu de terrain le sait, mais il n’est pas pour autant pressé de s’en aller, alors que son contrat court jusqu’en 2026. L’Atlético de Madrid et Naples sont à l’affût pour le joueur de 29 ans.

À lire

Naples, Chelsea, PSG : Victor Osimhen change encore d’avis

La prolongation de Rodri à City

Guardiola et Manchester City ont l’ambition de remporter un 5e titre de Premier League consécutif. Et pour continuer à écrire l’histoire, l’équipe mancunienne veut conserver à tout prix Rodri, pièce maîtresse de son entrejeu. Selon The Mirror, les Citizens se méfient du Real Madrid, qui lorgne son champion d’europe espagnol, et veulent donc le sécuriser au plus vite. Pour cela, le club lui propose de doubler son salaire, le portant ainsi à 440 000€ par semaine, ce qui leur ferait devenir un des plus gros salaires de l’armada des Sky Blues.