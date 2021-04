Montpellier - OM | Streaming : comment regarder le match en direct

Vous en avez désormais pris l’habitude, le dimanche soir sur Canal+ c’est grosse affiche de Ligue 1 Uber Eats. Mais ces dernières semaines, la chaîne cryptée et la LFP proposent également du lourd le samedi soir. Et c’est un très équilibré Montpellier Hérault SC - Olympique de Marseille qui est au menu de ce très copieux samedi foot. Une rencontre qui devrait être animée entre une équipe marseillaise qui a retrouvé des couleurs offensivement grâce notamment à Arkadiusz Milik, et une équipe de Montpellier qui pourra compter sur son trio de choc Mavididi-Delort-Laborde qui a inscrit 29 buts depuis le début de la saison en L1. Et le théâtre de ce match qui s’annonce déjà spectaculaire sera le stade de la Mosson de Montpellier.

Pour ce choc, Michel Der Zakarian va aligner son équipe type dans un 4-3-3 avec Hilton-Congré en défense centrale, le trio Ferri-Savanier-Mollet au milieu pour alimenter l’attaque de feu du MHSC. Du côté de Jorge Sampaoli, on devrait aligner une équipe marseillaise classique alignée en 3-4-3. Du côté phocéen, Duje Caleta-Car (suspendu contre Dijon) retrouve sa place de titulaire mais Jordan Amavi, Yuto Nagatomo, Hiroki Sakai et Valentin Rongier (blessés) seront tout de même absents. Mais le technicien argentin pourra compter sur un trio offensif de choix à savoir Thauvin-Payet-Milik et pourrait de nouveau donner sa chance à Luis Henrique sur le côté gauche, parfait pendant de Pol Lirola sur le côté droit. Une bonne nouvelle pour le spectacle qui s’annonce forcément au rendez-vous du côté de la Paillade.

Dans ce match très attendu, difficile de dégager un favori entre deux formations habituées à en découdre l’une contre l’autre en première division. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’au jeu des statistiques, c’est très équilibré entre les deux équipes. Le club héraultais mène d’une courte tête à la Mosson avec 9 victoires, 7 nul et 8 défaites face au club phocéen en 24 duels. La diffusion à la télévision de cette affiche entre Marseille et Dijon se fera sur la chaîne Canal + en France, ce samedi à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club bourguignon ou du club phocéen et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce Montpellier vs OM en streaming en live et en direct tout à fait légalement.

Pour suivre ce match en streaming diffusé sur Canal, vous pouvez opter pour l'abonnement OTT MyCanal qui vous permettra de suivre le match de ce soir en toute légalité. Le stream, disponible en haute qualité via l'application MyCanal, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n'importe où à la seule condition d'avoir une bonne connexion 4G.

Votre abonnement sera actif immédiatement, de quoi profiter à la dernière minute de cette soirée foot et notamment le OL-Angers prévu à 21h dimanche, mais aussi des prochaines journées de Ligue 1, Canal + ayant désormais les droits sur la totalité du championnat de France.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cette affiche entre la formation présidée par Pablo Longoria et celle dirigée par Laurent Nicollin (diffusée sur Canal Plus et MyCanal) directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G de qualité.

Et quoi de mieux que de commencer par un Montpellier-OM qui sera arbitré par l’expérimenté Jérôme Brisard. L'arbitre français de 35 ans est un habitué de la Ligue 1 avec plus de 194 matches à son actif, dont 79 de L1. Il sera assisté de Benjamin Pages et Yannick Boutry. Olivier Thual sera le quatrième arbitre. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Lionel Jaffredo.

