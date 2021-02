Vente OM : le clan McCourt dément les dernières rumeurs

Depuis samedi dernier et les incidents à la Commanderie, l'Olympique de Marseille, qui vit une semaine difficile avec en plus la démission d'André Villas-Boas, est au cœur de l'actualité. Et les dernières révélations du jour n'ont rien arrangé. Ce vendredi, le journaliste Thibaud Vézirian affirmait via une vidéo publiée sur YouTube que le club phocéen allait être vendu à Kingdom Holding Company, une holding saoudienne. Dans la foulée, Canal + confirmait la nouvelle...

La suite après cette publicité

La vente OM était donc de nouveau au cœur des débats, quelques mois après les rumeurs autour de Mohamed Ayachi Ajroudi et de Mourad Boudjellal, désormais président du Hyères Football Club. Mais rapidement, le clan Frank McCourt, actuellement propriétaire du club olympien, est sorti du silence pour mettre les choses au clair concernant l'Olympique de Marseille.

Un communiqué va bientôt être publié

Contactée par La Provence, Image 7, agence qui s'occupe de la communication de l'Américain, a été très clair : «c'est n'importe quoi.» Par ailleurs, le média local précisait que du côté de la Ligue de Football Professionnel, ces rumeurs avaient provoqué un étonnement général. De son côté, Europe 1 va un peu plus loin.

«Pour la millième fois, le club n’est pas à vendre», a expliqué l'entourage de Frank McCourt. Europe 1 ajoute en plus que le clan du Bostonien va prochainement publier un communiqué pour «dénoncer une nouvelle fois "une entreprise de déstabilisation du club" », ce que le club avait déjà fait il y a plusieurs mois avec les précédentes rumeurs. Pour rappel, l'OM affronte le PSG dans deux jours...