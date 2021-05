Montpellier-PSG : les compositions officielles

La peur de la saison blanche. Voilà ce qui plane au-dessus du Paris Saint-Germain qui a presque tout perdu en l'espace de quelques jours, avec une élimination logique en demi-finale de Ligue des champions, suivie d'un match nul frustrant mais pas immérité face au Stade Rennais, qui hypothèque grandement ses chances de titre en Ligue 1. La demi-finale de Coupe de France de ce soir face au Montpellier HSC revêt donc une importance capitale. Privé de Presnel Kimpembe, Ander Herrera (suspendus), Marco Verratti et Layvin Kurzawa (blessés) notamment, Mauricio Pochettino aligne un 4-2-3-1, qui voit le retour de Kylian Mbappé.

Ángel Di María et Neymar démarrent sur le banc. De son côté, Montpellier, qui n'a plus remporté de trophée depuis une Ligue 1 en 2012, se présente sans Jonas Omlin et Pedro Mendes (blessés) sur la feuille de match. Andy Delort occupe bien la pointe, alors que Dimitry Bertaud enchaîne dans les buts.

Les compositions des équipes :

Montpellier : Bertaud - Souquet, Hilton, Congré, Ristic - Sambia, Ferri, Savanier, Laborde - Mollet - Delort.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Gueye, Paredes - Sarabia, Rafinha, Mbappé - Icardi.