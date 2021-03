Foot amateur : Noël Le Graët est pessimiste

Le foot amateur reprendra-t-il ? C'est la question que se posent des milliers de licenciés à travers le pays. Et lors d'un évènement ce mercredi, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët n'a pas tenu un discours très optimiste quant à la reprise du football amateur...

« Ça va être très difficile, vous avez quelques bruits du ministère. Cela va être extrêmement difficile de reprendre les compétitions. Il semblerait qu'une circulaire nous demande de ne pas jouer au football pendant un mois. La date du 20 mars va être dépassée par décision ministérielle de par le virus qui se développe dans la région parisienne et dans d'autres départements, le ministère va demander à ce qu'on ne joue pas au football. Quand je vois les gens... ils sont motivés. C'est dur aussi pour le foot pro, c'est dur pour les entreprises et pour la vie de chacun d'entre nous. Le foot reprendra quand la porte sera ouverte. Les bénévoles sont présents et très imaginatifs. Les clubs ont envie de jouer. Leurs joueurs qui les tannent pour la reprise. On a pas de réponse précise. Hier, je n'aurais pas donné la même réponse. Les joueurs, le football leur manque. Quand vous allez voir les petits jouer, ils sont heureux tout plein, les dirigeants aussi », nous a expliqué le patron du foot français. Le message est clair.