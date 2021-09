Premier League : Wolverhampton domine Southampton d'une courte tête

La sixième journée de Premier League offrait un duel de bas de tableau entre Southampton (15e) et Wolverhampton (16e). À domicile, les Saints prenaient le contrôle du match assez rapidement même si la première action était à l'avantage des Wolves par l'intermédiaire de Nelson Semedo (1re). La domination des locaux était stérile, mais Nathan Redmond finissait par trouver la faille (40e). Cependant, il était rattrapé par la patrouille pour une position de hors-jeu. À la pause, les deux équipes étaient dos à dos.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Valentino Livramento (55e) et Mohamed Elyounoussi (56e) poussaient pour marquer, mais ce sont les Wolves qui finissaient par trouver le chemin des filets. Servi en profondeur, Raul Jimenez mettait le feu dans la défense et ajustait sur la gauche Alex McCarthy (1-0, 61e). Conservant l'avantage jusqu'au bout, Wolverhampton s'impose 1-0 et grimpe à la treizième place. L'équipe de Bruno Lage se relance.

Le classement de la Premier League