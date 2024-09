Real Madrid : Carlo Ancelotti ne s’inquiète pas pour Mbappé et Vinicius

De passage en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a été questionné sur les critiques reçues en sélection par ses deux stars : Vinicius Jr (Brésil) et Kylian Mbappé (France). Le premier a été pointé du doigt après les résultats de la Seleção. Le second, lui, ne fait plus l’unanimité au sein du vestiaire tricolore. Le Mister a malgré tout défendu ses hommes devant la presse.

«Il ne me semble pas qu’ils soient touchés, ils s’entraînent bien. Mbappé va de mieux en mieux. Beaucoup oublient qu’ils ont débuté le 9 août. Ils n’ont pas pu faire la pré-saison et leur état s’est déjà amélioré. Ils sont bien et heureux.» Le message est passé…