PSG : l'effarante liste d'absents que déplore Thomas Tuchel

C'est un PSG décimé qui s'apprête à effectuer un déplacement, jamais aisé, à Nîmes vendredi soir. Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour Thomas Tuchel. Vous n'en êtes pas convaincus ? La déclaration du coach allemand sur l'état de son groupe est en tout cas très parlante. « On a de la malchance avec les joueurs. On a maintenant Draxler, Verratti et Marquinhos blessés. Ils ne seront pas avec nous contre Nîmes et il y a des doutes pour Manchester United (mardi soir, ndlr). Ander Herrera n'était pas avec nous pendant la trêve car testé positif au Covid. Danilo est cas contact avec Ronaldo au Portugal, c'est un risque. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui et demain. Un peu la même chose pour Colin Dagba, avec les U21 de la France, mais c'était plus tôt. S'il a un troisième test négatif aujourd'hui, il peut faire l'entraînement avec nous », a-t-il expliqué, avant de poursuivre l'état des lieux.

« Kehrer est encore blessé, il va nous manquer pour quelques semaines je pense. Juan (Bernat), on le sait, est absent. Mauro Icardi s'est blessé mercredi dernier, au ligament interne du genou. Ce n'est pas trop grave mais il va manquer Nîmes et Manchester. » À cette liste déjà bien longue, il faut ajouter les absences de Layvin Kurzawa et Angel Di Maria pour cause de suspension. Et on se demande aussi dans quel état il retrouvera Neymar, qui a joué dans la nuit de mardi à mercredi, et surtout Kylian Mbappé, qui a joué toute la rencontre face à la Croatie il y a à peine quelques heures !

Tuchel redoute déjà la prochaine trêve

Tout cela arrive au début d'un tunnel de 7 matches qui attendent le PSG en 23 jours, avec le début de la Ligue des Champions. « C'est le défi de trouver des solutions. Je veux qu'on trouve une équipe ambitieuse et courageuse pour demain. Pour demain, c'est un casse-tête mais d'un autre coté c'est facile si on considère qu'on a que 11, 12 ou 13 joueurs capables de commencer ! On va pousser l'équipe pour avoir une victoire. C'est la meilleure chose pour préparer Manchester », a affirmé Tuchel en prévision du match à venir. Mais l'entraîneur allemand sait que les problèmes d'effectif pourront vite ressurgir à l'avenir.

« Je sais qu'on a une situation très spéciale avec le Covid. Chaque trêve, chaque voyage en sélection est un grand risque. On peut voir avec Danilo, avec Dagba. Cela peut encore se passer dans 4 semaines car il y a encore une trêve, et donc des voyages et un mix de joueurs. C'est beaucoup. On a eu trois matches internationaux. On a trois blessés après la trêve. Nous avons une équipe, sans blessure, très forte. On peut attendre beaucoup de nous. Et, nous aussi, on attend beaucoup. Mais on a déjà une longue blessure avec Juan, et chaque blessure supplémentaire, ça coûte beaucoup. On ne va pas trouver les phases pour récupérer, quand je regarde le calendrier. C'est énorme. Ça va être très exigeant et, pour ça, on a besoin d'un groupe avec beaucoup de profondeur », a-t-il rappelé. La fin de mercato animée lui a offert quelques solutions (Rafinha devrait débuter à Nîmes, et peut-être Moise Kean). Ce qui apaisera peut-être légèrement la tension avec Leonardo, auquel il a d'ailleurs répondu.