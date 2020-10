PSG : Thomas Tuchel revient sur le coup de pression de Leonardo

La suite après cette publicité

Au sortir de la large victoire contre Angers (6-1, 6e journée de Ligue 1), Leonardo s'était invité devant les micros pour recadrer publiquement Thomas Tuchel, qui venait d'enchaîner plusieurs sorties médiatiques pour se plaindre du manque de recrues estivales. Depuis, Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha ont débarqué dans la Ville lumière. De quoi apaiser les tensions apparues entre le directeur sportif et son coach ? Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le technicien allemand n'en a pas trop dit, assurant simplement avoir donné son avis, écouté celui de son supérieur et être, déjà, passé à autre chose, sans souci d'ego.

«J’ai entendu sa déclaration. Moi, j’avais donné mon avis, c’est ça, je ne prends pas les choses personnellement. On n'a pas eu de contact depuis, on s’est entraîné avec les présents, on a fait ça, c’est ce que j’aime le plus», a-t-il évacué avant de poursuivre un peu plus tard. «Vous savez bien que, dans un groupe fort, dans une équipe où tout le monde est très proche, en même temps, il y a des conflits, mais ça ne change pas le fait que l’on soit proche. J’ai donné mon avis, lui aussi. Je ne le prends pas personnellement, je donne mon avis, parce que c’est mon job en tant qu’entraîneur de me battre pour le meilleur de l’équipe. Il a donné son avis, les choses sont claires, maintenant, on peut avancer, parce qu’il n’y avait rien de personnel». C'est dit.