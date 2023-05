PSG : Nasser Al-Khelaïfi réagit à la prolongation de Marquinhos

La suite après cette publicité

C’est enfin officiel. Après de longs mois de négociation, le Paris Saint-Germain et Marquinhos ont trouvé un terrain d’entente pour une prolongation de contrat. Et quelle prolongation ! Le Défenseur brésilien est désormais lié aux Rouge et Bleu jusqu’en 2028 ! Une nouvelle à laquelle a réagi Nasser Al-Khelaïfi.

«Nous sommes très heureux que Marquinhos ait prolongé avec la famille du Paris Saint-Germain. Je me souviens de lui lorsqu’il a rejoint le Club à l’âge de 19 ans. Dès le premier jour, il a fait preuve d’un grand dévouement et d’un esprit de vainqueur, se battant toujours pour le maillot du Paris Saint-Germain. Son talent, son expérience et son engagement envers le Club sont exceptionnels. Je suis convaincu que nous aurons de nombreux autres succès ensemble au fur et à mesure que l’histoire de Marquinhos se poursuivra avec le PSG. », a-t-il indiqué dans le communiqué.

