Leeds signe Tyler Adams

Leeds continue de faire ses courses chez les clubs de la franchise Red Bull. Après s'être offert les services du jeune milieu de terrain américain Brenden Aaronson et du défenseur latéral danois Rasmus Kristensen en provenance de Salzbourg, les Peacocks viennent d'officialiser ce mercredi la signature d'un autre international américain en la personne de Tyler Adams du RB Leipzig. Il retrouve Jesse Marsch, aujourd'hui entraîneur principal du LUFC depuis mars dernier, qu'il a connu aux Etats-Unis puis en Allemagne.

La suite après cette publicité

«Le joueur de 23 ans rejoint le club pour une somme non divulguée et a signé un contrat de cinq ans à Elland Road, jusqu'à l'été 2027. Adams a commencé sa carrière avec les New York Red Bulls et a fait ses débuts en MLS avec l'entraîneur principal de l'époque, Jesse Marsch, en avril 2016, contre les San Jose Earthquakes. Il quitte la Red Bull Arena après avoir disputé un total de 103 matches au cours de son séjour de deux ans et demi dans le club allemand et retrouve Marsch, ainsi que son coéquipier international américain Brenden Aaronson», peut-on lire dans le communiqué du club.