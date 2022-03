Le FC Barcelone s’intéresse à Danilo

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone pisterait le latéral droit de la Juventus Danilo pour renforcer son secteur défensif. Le Brésilien de 30 ans plairait à la direction barcelonaise pour son expérience mais aussi sa polyvalence car il peut également évoluer dans l’axe. Selon le média espagnol, le Barça avait déjà approché le défenseur turinois l’été dernier mais les problèmes économiques du club avaient empêché le transfert.

L’opération ne serait pas plus simple aujourd’hui car l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City est engagé avec la Juventus jusqu’en juin 2024 et il a un gros salaire, 333 000 euros par mois. Le Barça pourrait alors proposer un échange avec Sergino Dest à la Vieille Dame, qui souhaiterait prolonger le défenseur de la Seleçao. Cette saison Danilo a disputé 23 matches avec les Bianconeri, inscrit un but et délivré deux passes décisives.