Albanie - Espagne: les compositions officielles

Dans le cadre de la troisième journée de l’Euro, l’Albanie affronte ce lundi soir l’Espagne qui est déjà qualifiée (Groupe B). La rencontre se déroule à la Düsseldorf Arena (Düsseldorf). À égalité avec la Croatie, l’Albanie est troisième du groupe B grâce à un goal average avantageux. Les Albanais devront s’imposer ce soir s’ils veulent rester dans cette compétition.

L’Albanie s’organise en 4-2-3-1 avec Strakosha aux cages. En défense, on retrouve Balliu, Djimsiti, Arlind Ajeti et Mitaj. Ramadani et Asllani sont au milieu de terrain. Et enfin, Asani, Laçi et Bajrami vont épauler Manaj, qui occupe la pointe de l’attaque albanienne.

L’Espagne s’articule également en 4-2-3-1 avec Raya aux cages. En défense, on retrouve Grimaldo, Laporte, Vivian et Navas. Zubimendi et Merino occupent le milieu de terrain. Et enfin, Oyarzabal, Olmo et Torres vont animer l’attaque espagnole avec Joselu, placé en pointe.

Les compositions:

Albanie : Strakosha - Balliu, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj - Ramadani, Asllani - Asani, Laçi, Bajrami - Manaj

Espagne : Raya - Grimaldo, Laporte, Vivian, Navas - Zubimendi, Merino - Oyarzabal, Olmo, Torres - Joselu