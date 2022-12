Trabzonspor : Vahid Halilhodžić lève le voile sur sa bagarre avec Florent Malouda

Dans un entretien accordé au journal So Foot, Vahid Halilhodžić revient sur divers faits qui ont marqué sa longue carrière d'entraîneur. Parmi eux, sa brouille avec Florent Malouda, du temps où les deux hommes évoluaient du côté de Trabzonspor, en Turquie. À l'époque, des rumeurs concernant une bagarre entre les deux individus avaient fleuri dans la presse.

« Ah, mais lui, j’ai jamais vu ça, je veux même pas en parler... j’organise une séance vidéo après le dîner, et lui me dit : « J’en ai rien à foutre d’étudier cette équipe, connard. » Ah là, j’étais... En plus, la veille, j’avais demandé au président qu’il paye un million d’euros en cash parce qu’il y avait des arriérés de salaires et si les joueurs ont des problèmes en dehors du terrain, ça nuit à leurs performances », raconte ainsi coach Vahid.