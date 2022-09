La mise au point de l'avocate de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Hier, Kylian Mbappé a été au coeur de l'actualité. En effet, on a appris dans l'après-midi que l'international tricolore n'allait pas participer aux séances photos prévues avec les sponsors de Bleus. Le joueur et son entourage, qui veulent avoir la main sur les marques avec lesquelles le Bondynois veut travailler, ont finalement été entendus par la FFF, qui a indiqué dans la soirée qu'une révision des contrats de sponsoring allait être faite. Un bras de fer remporté donc par KM7, épaulé par son avocate Delphine Verheyden. Cette dernière a d'ailleurs évoqué le cas du Français lors d'un portrait qui lui a été consacré par Ouest-France.

«Les époques changent, les athlètes aussi. La jeune génération n’est plus prête à transiger quand l’ancienne n’y voyait qu’une question de zéros. Mon travail, c’est de faire en sorte qu’on ne dépossède pas les sportifs de leurs droits à l’image, fondamentaux de la personnalité (...) Fayza (Lamari, la mère de Kylian Mbappé) était déjà très clair au sujet de ce qu’elle voulait pour son fils. Je ne connaissais pas Kylian, je n’y connais rien au foot, je l’assume. Et c’est exactement ce qu’elle cherchait. Cette femme hors norme m’a touchée, j’ai voulu l’aider». Enfin, elle a glissé un petit tacle à la FFF et son président Nöel Le Graët, avec lequel les relations sont fraîches. «J’écoute le sportif et l’aide à dérouler ce qu’il pense. Que certains veulent me faire passer pour la grande marionnettiste, ça leur appartient. Moi et mon client, on sait que ce n’est pas vrai».Le message est passé !