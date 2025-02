OM : la révélation de Miralem Pjanic sur Amar Dedic

Actuellement milieu de terrain au CSKA Moscou, le Bosnien Miralem Pjanic (34 ans) termine tranquillement sa carrière en Russie. Ancien joueur du FC Metz et de l’Olympique Lyonnais, il connaît très bien la Ligue 1 et en a parlé avec son compatriote de sélection Amar Dedic (22 ans). L’ancien joueur de Salzbourg qui est désormais à l’Olympique de Marseille se sent comme un poisson dans l’eau comme l’a rappelé son compatriote à La Provence.

La suite après cette publicité

«Il est plus que content d’être à Marseille. Il adore l’équipe, il aime la méthode de travail du coach, il est impressionné par le stade, les supporters. Il est vraiment en feu, sur un nuage en ce moment. Il ne me parle que de ça. Il a tout le temps envie de donner le maximum quand il voit le stade comme ça, il veut tout péter», a ainsi déclaré Miralem Pjanic.