L’atout secret du PSG contre le Bayern Munich, l’Angleterre cartonne l’UEFA

Le PSG garde espoir avec Mbappé

Le gros match du jour, c’est le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich ! Et en cette journée dédiée aux amoureux, le journal L’Équipe s’amuse et titre qu’il faut dire l’amour de son club «avec des buts» ! Et ça tombe bien puisque le club de la capitale doit se faire pardonner de ses dernières sorties. «Paris emmené par ses stars Messi, Neymar et Mbappé a l’occasion de reconquérir son public après plusieurs revers.» Et Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé, qui est «inespéré» comme l’indique encore le quotidien sportif dans ses pages intérieures. «Blessé depuis le 1er février pour une durée estimée à trois semaines, l’attaquant français figure finalement dans le groupe qui affrontera le Bayern Munich ce soir. Une présence inattendue qui devra être confirmée lors du dernier test ce matin.» Mais en tous cas, pour Le Parisien cela donne «des raisons d’y croire» pour les Rouge et Bleu ! «Malgré quatre défaites en six semaines, les Parisiens ont l’occasion de briller en Ligue des Champions», juge le journal francilien. Et ils espèrent que Mbappé fera la différence !

L’Angleterre fustige l’UEFA

La finale de Ligue des Champions de mai 2022 fait encore parler et surtout les débordements qui ont accompagné cette journée. Et bien, l’UEFA a rendu son rapport et comme le placarde The Guardian sur sa Une : «le verdict est accablant» pour l’instance dirigeante du foot européen. C’est simple, «l’UEFA est la première responsable du chaos de la finale à Paris.» De son côté, le Daily Mirror rapporte que «le rapport de l’UEFA innocente les supporters des Reds de toute responsabilité dans le carnage de la finale. L’instance critique leur propre organisation et les flics français.» Pour le Daily Express, c’est une «malédiction» qui devrait servir de leçon car cela ne doit pas se reproduire ! L’UEFA doit prendre ses responsabilités dans cette affaire mais en tous cas l’Angleterre est remontée après les conclusions du rapport !

Jankto ouvre la voie

On termine ce tour de la presse par une annonce qui a l’effet d’un tremblement de terre dans le monde du foot. Il faut du courage pour prendre la parole comme l’a fait Jakub Jankto ! Ce milieu de 27 ans a annoncé publiquement, hier soir, son homosexualité. L’international tchèque, prêté par Getafe au Sparta Prague, l’a dévoilé à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux. Un fait rare dans le monde du football professionnel. Marca lui rend un superbe hommage sur sa Une et placarde sa déclaration pleine de courage dans un milieu pas encore totalement libre sur le sujet : «je suis gay et je ne veux plus me cacher» ! Cela fait la Une les gros titres en Italie où La Gazzetta dello Sport reprend l’information ! Même chose en Une du Guardian qui estime que «Jankto est une source d’inspiration et que son coming-out pourrait changer la donne dans le monde du foot» ! Respect !

