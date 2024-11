L’offre folle de Parions Sport pour parier sur les grosses affiches du week-end

Que ce soit du côté du PSG, de Monaco, du Real Madrid, de Liverpool ou de Manchester City, la Ligue des Champions a régalé et a livré son lot de suspens, de rebondissements et de gros scores cette semaine. Les championnats reprennent leurs droits ce week-end et quelques belles affiches sont au programme dont notamment OM-Monaco, ou encore Liverpool-Manchester City.

La suite après cette publicité

Pour fêter ce retour en force du football, Parions Sport en Ligne a mis en place une offre exceptionnelle, pour vous permettre de parier sans le moindre risque sur votre sport favori. Si vous étiez encore réfractaire à mettre quelques euros sur la table pour parier sur votre équipe préférée, l’opérateur en ligne vous propose carrément de voir votre premier pari recrédité en crédits de jeu non retirables dans la limite de 90 €. Utile si votre pari est perdant puisque vous allez récupérer 90 € en crédit de jeu. Et pour couronner le tout, on ajoute 10€ en freebets avec le code FM10, vous obtenez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu.

Parions Sport vous offre 90 € de crédits de jeu quel que soit l’issue de votre pari !

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport ce week-end, voici plusieurs cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

On commence par la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco. Un match au sommet de la Ligue 1, qui pourrait tourner en faveur de l’AS Monaco. Il faut dire que le club de la Principauté enchaîne les bonnes performances à l’extérieur depuis le début de saison (victoires à Bologne, Strasbourg, Rennes, Auxerre et l’OL). Tout le contraire de l’OM qui patine au Vélodrome depuis quelques matches (défaite face à l’AJA, face au PSG et match nul face à Angers lors de ses 3 derniers matches). Tout porte à croire qu’au niveau de la dynamique, l’ASM est favorite. Misez sur une victoire du club de la Principauté (cote à 2,55) et tentez votre chance sans risque puisque si votre pari est perdant, vous récupérerez là aussi 90 € en crédit de jeu. Pour couronner le tout, on ajoutera 10€ en freebets avec le code FM10, et vous obtiendrez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu. Mais si vous gagnez et que Monaco l’emporte à Marseille, c’est tout bonus puisque si vous misez avec succès 90 € sur une victoire monégasque, vous toucherez 319,50 € en plus de votre mise : 229,50 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

Profitez de 10 € de Freebets sans débourser le moindre euro

Autre grosse affiche du week-end sur lequel nous vous proposons de parier, la rencontre au sommet de la Premier League entre Liverpool et Manchester City. Un affrontement sur le papier équilibré entre les deux meilleures équipes anglaises de la saison. En réalité, l’affiche est clairement déséquilibrée si l’on en juge la forme du moment des deux équipes. À ce petit jeu, ce sont les Reds qui vont l’emporter sans aucune discussion possible. Avec 15 victoires en 17 matches (Premier League et LdC), la bande à Arne Slot balaye tout sur son passage. Manchester City ne devrait pas déroger à la règle, les Citizens restant sur 4 défaites et un match nul terrible 3-3 face au Feyenoord après avoir mené 3-0. Ajoutez à cela de nombreux blessés et un Pep Guardiola sans solution, et vous n’hésiterez pas une seule seconde lorsque vous miserez gros sur Liverpool, qui bénéficie en plus d’une belle cote de 2,05 en cas de victoire face à City. Un coup à tenter, d’autant que comme nous vous l’avons indiqué plus haut, si votre pari est perdant, vous récupérerez jusqu’à 100€ en crédits de jeu (90 € en crédit de jeu + 10€ en freebets avec le code FM10). Évidemment, vous êtes persuadés de gagner grâce à ce résultat nul entre les deux équipes et votre mise de 90 €. Alors, vous toucherez 274,50 € en plus de votre mise : 184,50 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

La suite après cette publicité

Pour profiter de cette offre folle qui va vous permettre quelle que soit l’issue de votre pari de récupérer votre mise initiale, rendez-vous sur Parions Sport en Ligne. Attention cette offre est limitée dans le temps, donc ne tardez pas pour en bénéficier.