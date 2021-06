PSG : Tottenham n'abandonne pas Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

C'est une sorte de flou énorme qui rode sur le Paris Saint-Germain en ce moment. Si Leonardo a lancé les premières manœuvres pour renforcer l'équipe, avec Achraf Hakimi notamment, on ne sait pas encore vraiment qui sera sur le banc de touche du Parc des Princes la saison prochaine. « Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content », confiait le Brésilien récemment.

Mais les dernières informations publiées un peu partout en Europe indiquent que l'Argentin n'est pas à l'aise à Paris. Très silencieux depuis la fin de la saison, l'ancien défenseur ne serait pas satisfait de son aventure parisienne, notamment à cause d'une situation délétère en interne et dans le vestiaire, et une relation très froide avec Leonardo.

Une dernière offensive ?

Et dans le même temps, il serait tenté par un retour en Angleterre, et aurait déjà discuté avec Daniel Levy, le président de son ancien club, duquel il a été limogé à l'hiver 2019. Et les infos du London Evening Standard ce samedi confirment encore plus l'hypothèse d'un retour de l'Argentin à Londres, puisque les Spurs ont abandonné la piste Antonio Conte pour leur banc de touche.

Le média indique que maintenant, Tottenham pourrait lancer un dernier assaut pour enrôler son ancien coach, sans véritablement donner plus de détails. Il faudra cependant se montrer convaincant auprès du PSG, avec logiquement une indemnité à verser à l'écurie de la capitale française. Mais si ça ne tenait qu'à Pochettino...