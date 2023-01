OM : Jordan Veretout prend de la place

La suite après cette publicité

Jordan Veretout l’avait expliqué en conférence de presse, il y a quelques semaines : oui, il marquait plus avant, mais il jouait aussi plus haut. Visiblement, son argument ne tient pas franchement la route puisqu’il vient de marquer deux buts en deux matches avec l’OM, en étant titulaire dans le double-pivot avec Valentin Rongier. C’était encore le cas contre Lorient ce samedi soir (3-1).

Mais, après deux petits mois où il cherchait à s’adapter et qu’il ne prenait pas grand risque, il faut le reconnaître, il a retrouvé celui qui l’a fait appeler en équipe de France. Il faut dire que son match à Monaco, avant la Coupe du Monde (un but), l’avait déjà bien réveillé. Mais, depuis, ce n’est clairement plus le même homme et le duo du milieu semble impossible à changer.

« Même moi je prends du plaisir à rentrer dans la surface, à créer le surnombre »

Les deux courent énormément, et Jordan Veretout a une utilisation du ballon et un certain talent au pied que Valentin Rongier n’a pas. Il suffit de voir que tous ses corners ou ses coups-francs, quasiment, son dangereux. Ce samedi soir, il a touché 95 fois le ballon et a réussi 92, 8% de ses passes (77). Il a gagné la moitié de ses duels (4 sur 8) et a été remplacé (59e).

« C’est aussi avoir la confiance du partenaire. Même moi je prends du plaisir à rentrer dans la surface, à créer le surnombre. On sait que derrière c’est costaud, que ça va nous couvrir. Oui, ça se ressent sur le terrain, on est bien, on répète les efforts. Ils ont bien travaillé aussi à Marbella, je pense (rire). Ce qu’on fait, c’est cohérent, il faut continuer comme ça, pas lâcher. Il ne faut pas se poser de question, il faut y aller en respectant cet équilibre. Il nous demande de se projeter sans calculer, avec toujours cette intelligence en contre-attaque. On l’a vu ce soir, sur quelques contres, on s’est mis en difficulté. Il faut corriger ça, mais dans l’ensemble, on a bien géré », a confessé le principal intéressé au micro de Prime Video. Une bien bonne nouvelle alors que l’OM ontinue de chasser Lens.