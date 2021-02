Vikash Dhorasoo critique Jean-Michel Aulas

Entre la crise sanitaire et la crise des droits TV, les clubs de Ligue 1 sont à l’agonie financièrement. Et même si Canal+ a fini par récupérer les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, les clubs vont devoir combler un gros déficit cet été. Pour que le championnat gagne en compétitivité, certains présidents et notamment Jean-Michel Aulas militent pour une Ligue 1 à 18 plutôt que 20.

Une Ligue 1 réduite à 18, une idée qui plairait bien à JMA, mais qui plaît beaucoup moins à Vikash Dhorasoo, ancien joueur de Lyon désormais consultant sur l’Equipe. « Je ne vois pas ce que cela change. On aura besoin de ces petits clubs pour la formation. On a vu l’importance que les droits télé avaient. Je ne suis pas trop d’accord avec Jean-Michel Aulas. S’il présidait un petit club, il serait en train de défendre les petits clubs. Il ne défend pas l’intérêt général. (…) On est rattrapé parce qu’on a voulu abandonner. Il faut encourager la formation et la redistribution. On a besoin des petits clubs » a-t-il déclaré.