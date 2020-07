L'OM va diffuser ses matches amicaux sur... Twitch

Les fans de l'Olympique de Marseille n'ont pas pu suivre, comme bon nombre d'amoureux de football, leur équipe préférée lors de confrontation. Mais la saison va reprendre dans un peu plus d'un mois et l'heure est à la préparation et donc aux matches amicaux. Ainsi, nous venons d'apprendre que le club de Jacques-Henri Eyraud allait diffuser deux de ses matches amicaux, contre le FC Pinzgau, le 19 juillet prochain à 18h30, et face au SV Heimstetten, le 22 juillet à 19h00.

« C'est la toute première fois que Twitch va diffuser en live un match d'un club de Ligue 1 sur sa plateforme. Nous sommes très fiers d'accompagner l'Olympique de Marseille dans ses matches de préparation pour la prochaine saison. Les fans de football ont pu suivre leurs stars préférées sur Twitch pendant le confinement et peuvent continuer de supporter leurs clubs sur la plateforme », a déclaré Corentin Dubois, Partnership manager de la plateforme.