Crampons Nike : quelles différences entre chaque gamme ?

Voici tout ce qu'il faut savoir entre les différentes gammes des crampons Nike, avec comme modèle la Vapor.

Le progrès ne rend pas toujours les choses faciles ou évidentes pour beaucoup de domaines. C'est le cas du football concernant les crampons disponibles sur le marché. Au fil des saisons, les chaussures de foot se multiplient et ne cessent d'être plus performantes et confortables pour les joueurs. Il existe de nombreux modèles conçus par différentes marques, mais voici tout ce qu'il faut savoir entre les gammes proposées par Nike avec comme exemple la Vapor, dont l'égérie n'est autre que Kylian Mbappé (PSG).

La Elite (260 €)

Commençons par la Elite, qui demeure la plus chère de ce silo (260 €). La différence avec les autres paires se situe au niveau de la tige, composée de matériaux de bien meilleure qualité. Ici, on parle du Flyknit (tissu recouvrant la cheville), qui est la base de cette tige, accompagnée de la technologie que vous commencez à bien connaître, le Vaporposite + (pour une adhérence incroyable et un contrôle de balle plus succulent).

La nouvelle technologie de Nike, le Air Zoom (de l'air pressurisé à l'intérieur permettant à la chaussure de s'adapter à vos appuis tout en offrant un conseil optimal). Les crampons Tri Star (étoiles avec trois branches), qui remplacent les lamelles, sont moins dangereuses pour les chevilles et les genoux sur les appuis. À noter que le célèbre shoe bag n'est disponible qu'avec la version Elite de la Vapor de la marque à la virgule...

La Pro (150 €)

La Pro, le modèle milieu de gamme, comprend également du Flyknit. La différence se situe au niveau de la technologie principale. Exit le Vaporposit +, place au Nike Skin. Ce n'est pas aussi fort et puissant que celle utilisée dans le modèle haut de gamme, mais cela fait aussi très bien le travail. Il y a clairement de quoi se faire plaisir, avec un rendu de qualité, sans pour autant exploser son budget.

En ce qui concerne la semelle, elle est identique à 90% que sur la Elite, mais cette paire est dénuée de la technologie Air Zoom. Le confort est donc forcément moins optimal.

L'Academy (85 €)

Enfin, pour terminer avec l'Academy, l'absence de Vaporposit + et de Flyknit se fait immédiatement ressentir en mains. Ces crampons sont beaucoup plus rigides que leurs deux acolytes. Cette paire n'est composée que de plastique avec du Nike Skin, ce qui explique ce ressenti flagrant.

Au niveeau de la semelle, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de Air Zoom, d'où cette rigidité au passage. On remarquera, tout de même, la présence tout de même de deux crampons Tri Star sur chaque extrémité. Le niveau rapport qualité/prix est également intéressant pour cette gamme, surtout pour les amoureux du ballon rond n'allant pas tâter le cuir tous les jours.

