OL - RSCA : Pierre Sage savoure la belle réaction de son équipe

Ce vendredi, l’OL a officiellement lancé sa saison en battant Strasbourg en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Une belle victoire qui a été possible avec une superbe remontée au score en deuxième période. Interrogé sur cette incroyable réaction de ses joueurs en seconde période, Pierre Sage a expliqué les dessous de cette sacrée réaction :

«Les émotions et la joie avec le stade, j’aime partager des choses avec les supporters. On avait un plan assez précis et appliqué par les joueurs. Je pense qu’à la mi-temps, on se devait d’être largement devant. C’est une satisfaction de pouvoir lancer la saison comme on a réussi la dernière. Il fallait que l’on régule notre pressing et prendre plus de temps dans nos actions placées. Ca me crée des problèmes et je suis très heureux d’avoir ce genre de problèmes. J’aimerais pouvoir le dire mais je ne sais toujours pas. Je vais le savoir dans la demi-heure qui arrive. On a un joueur qui est arrivé mais ce n’était pas le bon timing pour le présenter. L’idée est de savourer cette victoire car on a eu des jours pas très marrants ces derniers temps.»