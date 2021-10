Internazionale - Juventus : les compositions sont tombées

La Serie A se poursuit ce dimanche soir avec un choc entre l'Inter Milan et la Juventus. À domicile, les Lombards s'organisent dans un 3-5-2 avec Samir Handanovic dans les cages. Ce dernier peut compter sur Milan Skriniar, Stefan de Vrij et Alessandro Bastoni. Les rôles de pistons sont assurés par Matteo Darmian et Ivan Perisic tandis que Nicolo Barella, Marcelo Brozovic et Hakan Çalhanoglu se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Edin Dzeko et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, la Juventus opte pour un 3-5-2 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart. Devant lui, Danilo, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini prennent place. Dans l'entrejeu, on retrouve Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli, Weston McKennie et Alex Sandro sont titularisés. Enfin, Alvaro Morata et Dejan Kulusevski forment le duo d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Inter Milan : Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic – Dzeko, Martinez

Juventus : Szczesny – Danilo, Bonucci, Chiellini – Cuadrado, Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Sandro – Morata, Kulusevski