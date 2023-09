Romelu Lukaku a empêché Jérémy Doku de signer à Chelsea

En voilà une drôle d’histoire qui ne devrait pas ravir les fans de Chelsea. Cet été, Jérémy Doku s’est envolé vers Manchester City contre un gros chèque de 65 M€, en provenance du Stade Rennais. La pépite belge quitte donc la Ligue 1 après 3 saisons intéressantes mais non pas transcendantes pour rejoindre la Premier League. Et ça, il aurait pu le faire bien avant. En effet, à 15 ans, alors que Doku évoluait encore à Anderlecht, Chelsea - comme d’autres grandes écuries - s’était renseigné sur l’ailier virevoltant. Mais selon le directeur de l’académie du club belge, Jean Kindermans, un appel étonnant est venu détourner le choix du natif de Borgerhout.

En effet, ce dernier raconte que Romelu Lukaku a déconseillé Jérémy Doku de signer à Chelsea en lui conseillant au contraire de rester s’aguerrir à Anderlecht, club formateur de l’attaquant de l’AS Roma. «Je me souviens avoir emmené Romelu dans mon bureau au sujet du problème de l’engagement des jeunes joueurs envers nous – Doku en particulier. Romelu a répondu : 'Allez, passe-moi ton téléphone, je vais l’appeler’. Mais je ne voulais pas faire ça parce qu’un appel téléphonique est vite oublié. Alors, à la place, j’ai demandé à Romelu de convaincre Jérémy de rester. J’ai toujours la vidéo sur mon téléphone. On y entend Romelu donner des conseils à la famille Doku, dire 'Hé les gars, restez à Anderlecht un moment, ça va’ et ainsi de suite», raconte Jean Kindermans au Sunday Mirror. Au final, l’ancien joueur de Rennes sera resté encore quelques années à Anderlecht avant de traverser la frontière jusqu’en Bretagne. Désormais sous les ordres de Pep Guardiola, la trajectoire de Doku est fulgurante. Mais pas sûr que Romelu Lukaku, lui, se fasse pardonner d’aussitôt…