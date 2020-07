PL : Southampton enfonce un peu plus Bournemouth

Pour le compte de cette 37e journée de Premier League, Bournemouth accueillait sur sa pelouse Southampton dans un match plus qu’important pour les hommes d’Eddie Howe. 18e au classement, au coup d’envoi, Bournemouth se devait de l’emporter à tout prix pour croire en ses chances de maintien. De son côté, Southampton assuré de celui-ci, ne jouait plus rien. Et les visiteurs mettaient la pression d’entrée de match et se créaient quelques occasions dangereuses à l’inverse d’une équipe de Bournemouth, sans doute crispée par l’enjeu de cette rencontre.

La suite après cette publicité

Relâchés, les Saints ouvraient le score peu avant la pause par l’intermédiaire de Danny Ings et ne lâchaient pas leur avantage, ce dernier se permettant même d’échouer sur penalty à l'heure de jeu (59e). Et alors qu’ils pensaient égaliser en toute fin de match, les joueurs de Bournemouth voyaient la VAR et Craig Pawson refuser ce but pour un hors-jeu. Comme si cela n’avait pas suffi à éteindre leurs espoirs, Che Adams crucifiait le portier adverse et permettait à son équipe de l’emporter (90+8, 0-2). [Au classement, Bournemouth perd une place et se retrouve 19e à une journée de la fin. Ça ne sent pas bon pour le maintien.

Retrouvez le classement de la Premier League ici.