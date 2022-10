Real Madrid : Mariano Diaz est porté disparu !

La suite après cette publicité

Mariano Nazário. Arrivé au Real Madrid à l'âge de 18 ans, Mariano Diaz a rapidement été surnommé ainsi en référence à la légende brésilienne Ronaldo. Comme R9, l'attaquant qui a été formé dans la région de Barcelone a rapidement montré ses qualités de finisseur. D'abord avec l'équipe C du club merengue avec laquelle il a marqué 32 buts en 43 matches officiels entre 2012 et 2014. Puis, il a été envoyé avec le Castilla. Là encore, le joueur né en 93 a trouvé le chemin des filets puisqu'il a inscrit 48 buts en 46 rencontres toutes compétitions confondues de 2014 à 2016.

Mariano a refusé toutes les offres

Son efficacité face au but mais également ses autres qualités ont tapé dans l'œil de Zinedine Zidane, entraîneur de l'équipe fanion de la capitale. Et le 27 août 2016, le technicien français l'a lancé dans le grand bain en lui offrant 14 minutes de jeu face au Celta Vigo. Une première en Liga où il était resté muet. En revanche, il avait marqué son premier but avec les professionnels un mois plus tard lors du match de Coupe du Roi face au Cultural Leonesa. Mais finalement, Mariano n'arrivera pas à convaincre Zizou lors de cette saison (14 apparitions, 5 buts et 2 assists), qui le poussera à rejoindre l'OL.

Là-bas, l'avant-centre enchaîne les matches et les buts (21 buts et 5 assists en 45 rencontres). Heureux sur le pré, Mariano l'est moins en dehors. Le pays lui manque. Courtisé par Séville, il a finalement fait son retour au Real Madrid où Julen Lopetegui le voulait comme doublure de KB9. Mais le technicien espagnol n'est pas resté longtemps et l'attaquant hispano-dominicain prendra place sur le banc, peu importe l'entraîneur en place. Invité à s'en aller à chaque mercato, Mariano reste et refuse les offres les unes après les autres. Cet été, Fenerbahçe a tenté le coup en lui offrant un contrat avec un salaire de 5 millions d'euros nets par saison.

Un nouveau départ en 2023

Mais il a encore dit non. Puis il a commencé à changer d'avis et a demandé à sa direction de le libérer pour trouver un nouveau point de chute intéressant plus facilement, lui dont le contrat prend fin en 2023. Refus catégorique des Merengues qui n'ont souhaité faire aucun cadeau à un joueur qui a été un boulet plus qu'autre chose. Il ira donc au bout de son bail, lui qui pensait avoir un peu plus de temps de jeu après le départ de Luka Jovic à la Fiorentina cet été. L'an dernier, le Serbe avait été utilisé 549 minutes contre 392 pour Mariano. Mais il a vite déchanté.

Carlo Ancelotti ne l'a utilisé qu'une seule et unique fois cette saison. C'était le 14 septembre face à Leipzig en Ligue des Champions. Il n'a joué que 6 minutes au total. C'est bien trop peu pour le joueur de 29 ans, qui aspirait à mieux. D'autant qu'avec Karim Benzema blessé et absent depuis plusieurs rencontres (4 au total), il aurait pu avoir du temps de jeu. Ancelotti a préféré faire appel à d'autres joueurs, notamment Eden Hazard ou encore Rodrygo. Un nouveau camouflet pour Mariano, qui n'a joué que 1767 minutes au total depuis son retour en 2018 (7 buts, 1 assist en 60 rencontres). La fin de l'histoire semble proche entre Madrid et Mariano Diaz, qui n'a pas été épargné par les blessures. Un nouveau départ lui fera le plus grand bien. Il reste à savoir où ?