OM : Derek Cornelius évoque la rivalité avec le PSG

Interrogé en conférence de presse avant de défier Rennes dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, Derek Cornelius (27 ans) a évoqué la rivalité avec le Paris Saint-Germain alors que le club olympien pointe actuellement à la 2e place avec 7 points de retard sur son rival.

«Nous savons que pour lutter pour un titre il faut se concentrer sur le prochain match, qu’on remporte ou qu’on perde le championnat, ça ne se jouera pas demain donc il faut penser à Rennes d’abord, après Lille et on verra dans quelques mois où on sera. On est une équipe ambitieuse et on veut aller le plus haut possible mais tout ça passe par le travail au quotidien». Voilà qui est dit !

