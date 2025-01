Le Real Madrid chasse un crack turc

Le Real Madrid prend son temps. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu avancent leurs pions sur divers dossiers, notamment pour le mercato d’été. En Turquie, Sabah révèle que les Merengues craquent pour Onuralp Çevikkan, un jeune gardien âgé de 19 ans. Le média ajoute que les recruteurs madrilènes ont supervisé à plusieurs reprises le portier en sélection U18 turque.

Une information confirmée par AS qui explique que le plan du Real Madrid est d’intégrer le jeune joueur de Trabzonspor au Castilla afin d’apporter du sang neuf à l’équipe réserve. C’est l’une des priorités du club. Mais Florentino Pérez et ses équipes devront négocier pour le gardien turc. C’est ce qu’a expliqué Serhat Pekmezci, ancien recruteur de Fenerbahçe. « J’ai eu l’opportunité de travailler avec Onuralp Çevikkan. C’est un gardien très talentueux avec un avenir prometteur. Trabzonspor l’a signé pour les 10 prochaines années et le Real Madrid lui a envoyé une lettre d’intérêt la saison dernière avec une offre de 10 millions d’euros. Cependant, Trabzonspor a rejeté cette proposition, car ils considèrent qu’Onuralp a un grand potentiel.» Ce qui n’empêche pas Madrid de continuer à le courtiser.