Ligue 2 : le Caen de Kylian Mbappé a fait de Zoumana Camara sa priorité

C’est la grande nouvelle de ces dernières heures en Ligue 2. Un peu plus tôt dans la journée, le club normand a officialisé le passage de flambeau. Kylian Mbappé et son fonds d’investissement Coalition Capital ont racheté les parts de l’Américain Oaktree pour environ 15 M€, soit 80 % des parts de l’entreprise. PAC Invest, la société d’investissement de Pierre-Antoine Capton, reste détentrice des parts restantes.

«Cette transaction marque une étape significative dans le développement stratégique du club et renforce son ambition naturelle de se maintenir parmi les places historiques du football français» affirme notamment le communiqué envoyé par les Malherbistes. A 25 ans, Kylian Mbappé devient le plus jeune actionnaire d’un club en Europe, devant un certain Kyril Louis-Dreyfus, propriétaire de Sunderland.

Zoumana Camara tout en haut de la short-list

Reste désormais à mettre un projet sportif en place et les moyens qui vont avec. On pense bien sûr au mercato qui est déjà considérablement avancé mais également toute la structure qu’il va falloir mettre en place, alors que Ziad Hammoud a déjà remplacé Olivier Pickeu au poste de président. Côté sportif, nous sommes en mesure de vous affirmer que Zoumana Camara est le favori pour prendre le poste d’entraîneur, actuellement occupé par Nicolas Seube.

Pour les nouveaux décideurs normands, l’ancien défenseur central coche toutes les cases. Libre depuis son départ des U19 du PSG en fin de saison dernière, le technicien de 45 ans souhaite obtenir une première expérience sur un banc de touche d’une équipe professionnelle. Son profil est très apprécié, notamment pour son rôle auprès des jeunes, un axe que le SM Caen souhaite développer. Des contacts ont déjà eu lieu entre les parties.

Coalition Capital dément

Par ailleurs, à la suite de nos révélations, le fonds d’investissement de Kylian Mbappé est rapidement sorti du silence. De source très proche de Coalition Capital, on dément formellement l’idée d’un changement d’entraîneur. « Au contraire, Nicolas Seube est conforté. Il reste à 100% », nous assure-t-on. Légende de Malherbe, l’ancien milieu de terrain et défenseur a pris le club en main à l’automne 2023 alors que l’équipe était 16e. Elle a terminé à la 6e place en mai dernier.