OL : le groupe convoqué pour affronter Toulouse

En ouverture de la dixième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, sous pression, accueille le Toulouse Football Club, ce vendredi à 21 heures (match à suivre sur notre live commenté), avec l'obligation de l'emporter. Pour cette rencontre, Peter Bosz a ainsi convoqué un groupe de 21 joueurs.

La suite après cette publicité

Comme prévu, Malo Gusto, Castello Lukeba, Corentin Tolisso et Moussa Dembele effectuent leur retour. Un temps incertains et absents de l'entraînement mercredi, les milieux lyonnais Maxence Caqueret et Houssem Aouar figurent également bien dans le groupe. À noter en revanche le forfait de Romain Faivre.

Le groupe lyonnais

Lopes, Riou, Bonnevie - Boateng, Da Silva, Diomandé, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, Mendes - Aouar, Caqueret, Lepenant, Tolisso, Reine-Adélaïde - Cherki, Lacazette, Tetê, Dembélé, Toko Ekambi.

🦁 Nos 2⃣1⃣ 𝗟𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀 convoqués pour la réception du Toulouse FC, ce vendredi à 21h au @GroupamaStadium 🔴🔵#OLTFC pic.twitter.com/9KBcFF3gst — Olympique Lyonnais (@OL) October 6, 2022

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1.