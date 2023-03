Serie A : l’Udinese de Thauvin enfonce l’AC Milan d’un Ibrahimovic record

Une fin de première période aussi folle que décisive. Voilà ce qu’il faut notamment retenir de ce choc entre l’Udinese et l’AC Milan, remporté par le club du Frioul (2-1), ce samedi, pour le compte de la 27e journée de Serie A. Rapidement, les locaux ont pris les devants grâce à Roberto Pereyra (9e) face à une équipe milanaise qui restait sur deux matchs sans succès en championnat avant le coup d’envoi. Juste avant la pause, Rafael Leao a obtenu un penalty après intervention de la VAR pour une main dans la surface. Si Zlatan Ibrahimovic, titulaire au détriment d’Olivier Giroud, a vu Silvestri repousser sa tentative, la VAR a encore fait des siennes pour Udine en refaisant tirer le penalty à cause d’un joueur rentré trop vite dans la surface. L’occasion rêvée pour l’ancien du PSG d’égaliser (45e+4) et de devenir le plus vieux buteur de l’histoire de la Serie A.

Mais dans la foulée, les hommes d’Andrea Sottil, expulsé pour avoir trop vivement contesté la décision de retirer le penalty milanais, ont repris les commandes de cette partie grâce à Beto, fautif quelques secondes auparavant (45e+6). Au cours du deuxième acte, les Rossoneri ne sont pas parvenus à refaire leur retard, malgré quelques tentatives comme celle de Rade Krunić (84e), et ont même coulé en encaissant naïvement un troisième but, signé Kingsley Ehizibue (70e). L’Udinese de Florian Thauvin (rentré en jeu pour le dernier quart d’heure), qui n’avait plus gagné à la maison depuis le 18 septembre 2022, enchaîne un 4e match sans défaite dans le championnat italien et remonte provisoirement au 9e rang. L’AC Milan confirme sa mauvaise passe et pourrait se faire éjecter du Top 4 ce week-end. Il faudra faire bien mieux pour ne pas repartir avec une déculottée de Naples, un adversaire que le Milan affrontera 3 fois en l’espace de 3 semaines avec la Ligue des Champions, après la trêve.

