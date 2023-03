AC Milan : un nouveau record pour Zlatan Ibrahimovic

Récemment devenu le joueur le plus âgé à évoluer en Serie A, Zlatan Ibrahimovic va continuer d’améliorer ce record avec l’AC Milan. L’attaquant suédois s’en est même offert un autre ce samedi soir. Contre l’Udinese et malgré un score de 2-1 pour l’équipe du Frioul, Zlatan Ibrahimovic avait égalisé en fin de premier acte.

Ainsi, il est devenu à 41 ans et 166 jours le joueur le plus âgé à marquer dans l’histoire de la Serie A suite à son penalty. Le précédent record datait de 2007 et appartenait à un autre milanais, à savoir Alessandro Costacurta.

