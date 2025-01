Juventus : que pense l’Italie du flop parisien Randal Kolo Muani ?

Randal Kolo Muani quitte déjà le Paris Saint-Germain. Un an et demi seulement après son arrivée dans la capitale française, l’ancien pensionnaire de l’Eintracht Francfort, recruté en échange de 90 M€, va tenter de se relancer sous le maillot de la Juventus. Prêté à la Vieille Dame sans option d’achat, l’ancien Nantais ne pouvait plus rester dans cette situation où il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique dès le début de son aventure parisienne. Cette saison, RKM a joué 14 rencontres, toutes compétitions confondues, mais n’a été titularisé qu’à deux reprises. Et sur le plan comptable, il en est à 2 buts inscrits et 1 passe décisive.

Un bilan bien trop maigre. Et depuis 2023, ce n’est guère plus reluisant, à savoir 11 buts et 7 passes décisives en 54 matches, dont 23 comme titulaire. Malgré tout, Kolo Muani arrive à sortir son épingle du jeu en équipe de France (8 buts en 27 sélections) où Didier Deschamps a continué à le convoquer en dépit de son temps de jeu famélique à Paris. Critiqué et souvent moqué en France, RKM va peut-être pouvoir retrouver un peu plus de tranquillité à l’étranger. Car en Italie, pas grand monde accueille le Français avec défiance, comme nous l’explique la journaliste Valentina Clemente. « Je ne crois pas que les gens ne s’attendaient pas à lui durant ce mercato. La situation de la Juve est un peu difficile. Elle avait besoin d’un changement. Le joueur traverse un moment pas évident au PSG. Les gens ne le connaissaient pas forcément. Comme toujours, il y a pas mal d’articles sur sa façon de jouer pour faire comprendre aux gens ce qu’il peut apporter. »

«Il a été trop critiqué en France»

Et les retours des médias transalpins sont plus que flatteurs pour RKM. « Au cours de sa carrière, il a été utilisé comme joueur de couloir, à droite comme à gauche, aussi bien dans un 4-3-3 que dans un 4-2-3-1. Une polyvalence liée à ses qualités techniques, mais aussi à une force physique et une capacité de dribble qui lui permettent de se débarrasser de son adversaire avec aisance. Un attaquant complet donc, qui depuis 2022, joue avec l’une des sélections les plus fortes de la planète : la France », écrit Goal Italia. De son côté, TMW explique que RKM peut être le pendant parfait de Dusan Vlahovic. « En tant qu’avant-centre, deuxième attaquant ou ailier, Kolo Muani n’est pas seulement un lieutenant de Vlahovic. C’est aussi le partenaire idéal pour encadrer l’attaquant serbe. Un « trequartista (meneur de jeu qui évolue entre le milieu et la défense adverse) atypique », un trait d’union entre le milieu et l’attaque qui offre à la Juve la possibilité de jouer à deux ou à trois devant. »

Un optimisme que partage également Giovanni Albanese, suiveur de la Juve pour la Gazzetta dello Sport, qui estime d’ailleurs que la France n’a pas été tendre avec son joueur. «En Italie, Kolo Muani est considéré comme l’un des attaquants les plus talentueux de la scène européenne. Oui, je pense qu’il a été trop critiqué en France. La Juve aurait eu du mal à obtenir un joueur de son calibre sans la volonté du PSG de le prêter. Je pense que c’est un bon coup». Enfin, la légende italienne Christian Vieri a exhorté les tifosi bianconeri à laisser Kolo Muani faire ses premiers pas tranquille. « Je ne sais pas s’il est l’attaquant qu’il faut (pour la Juventus), c’est difficile de marquer des buts. Voyons voir, ne lui mettons pas de pression inutile . La Juve a un bon groupe, laissons aux nouveaux le temps de s’installer, ils doivent s’améliorer en tant qu’équipe et remporter des victoires. » Accueilli dans un environnement bien plus favorable qu’à Paris, Randal Kolo Muani saura-t-il rendre la pareille ? Thiago Motta espère en tout cas pouvoir l’utiliser dès ce week-end pour le choc face au Napoli ce samedi à 18h.