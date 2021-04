PSG : Kylian Mbappé n’a pas dit oui au Real Madrid

Malgré les rumeurs d’hier tout droit en provenance d’Espagne, non, Kylian Mbappé n’a pas donné son feu vert au Real Madrid. C’est en tout cas ce qu’affirme RMC Sport, qui explique que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas encore pris sa décision et qu’il discute toujours avec le club français concernant une possible prolongation de son contrat.

Le champion du monde 2018 n’a pas encore un pied au Real Madrid, mais il n’est pas sûr de rester non plus. Leonardo affirme depuis plusieurs semaines que les choses avancent (doucement) mais toujours rien d'officiel à l'horizon. Alors que la prolongation de Neymar semble actée, celle de Mbappé tarde à se faire sentir et le temps joue en faveur du Real Madrid qui rêve d’enrôler la superstar de 22 ans cet été.