Le discours offensif de Gianluigi Donnarumma sur son rôle au PSG

Gianluigi Donnarumma a découvert la Ligue 1 vendredi sur le banc des remplaçants lors de la victoire du PSG à Brest (4-2). Convoqué pour la première fois depuis son arrivée à Paris, le meilleur joueur du dernier Euro a pu ainsi voir à l'œuvre sa nouvelle équipe mais surtout son concurrent direct pour le poste de numéro un : Keylor Navas. On le sait, le gardien costaricien n'a pas forcément apprécié la signature de l'international italien cet été.

Et on peut le comprendre, tant l'intéressé s'est montré décisif notamment en Ligue des champions. Malgré cela, les dirigeants parisiens ont souhaité miser sur l'ancien gardien de l'AC Milan libre de tout contrat. Posséder deux portiers de classe mondiale, ce n'est pas offert à tout le monde. Mauricio Pochettino et son staff pourraient l'apprendre à leurs dépens. Dans une interview accordée au Canal Football Club, la nouvelle recrue parisienne s'est exprimée sur son futur rôle au PSG.

Gianluigi Donnarumma affiche ses ambitions

Un discours qui met en exergue la volonté du principal protagoniste de devenir le numéro un à Paris. « Le PSG m'a contacté et m'a voulu et moi je voulais le PSG. La concurrence ne me fais pas peur. Keylor est un gardien exceptionnel mais je suis ici pour jouer, » lâche ainsi Donnarumma. Keylor Navas est prévenu, le champion d'Europe n'est pas venu dans la capitale française pour jouer les doublures de luxe. Un discours offensif, que ce dernier juge rationnel.

Car la concurrence ne peut que bonifier les deux hommes selon lui. « La concurrence fait du bien aux deux, elle me permet de grandir. Je suis venu ici pour jouer et je donnerai le meilleur de moi-même pour être titulaire. Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n'y aura aucun problème. Keylor une personne exceptionnelle, on est amis, il n'y aura aucun problème. » Le décor est planté, et les maux de tête doivent déjà apparaître du côté de Mauricio Pochettino...