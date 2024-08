Diego Rolán offre ses services à Bordeaux !

Un soutien de poids pour Bordeaux ! Rétrogradés administrativement en National par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) en raison d’un déficit budgétaire, les Girondins de Bordeaux ont été par la suite relégués en National 2 par la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs. Logiquement, cette véritable descente aux enfers du club au scapulaire interpelle et le dernier en date à avoir commenté la situation de la formation girondine se nomme Diego Rolán. Attristé par la tournure des évènements, l’Uruguayen a informé qu’il était disposé à prêter main forte aux Girondins.

La suite après cette publicité

«Mon téléphone est toujours disponible pour les Girondins. Je suis prêt à aider le club, même sur le terrain, il suffit juste de m’appeler», a déclaré l’attaquant de 31 ans sur sa chaîne Twitch, lui qui n’a plus joué depuis un an. Pour rappel, Diego Rolán a inscrit 38 buts en 149 matchs avec Bordeaux entre 2013 et 2018.