David Silva dithyrambique envers Lamine Yamal

Il est en train de mettre tout le monde d’accord. Fort d’une première saison professionnelle mémorable avec un Euro remporté avec l’Espagne, Lamine Yamal s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde ces derniers mois. Brillant avec le FC Barcelone, le prodige de 17 ans a encore une carrière qui s’annonce prometteuse devant lui et a réalisé un début de saison pour le moins excellent avec le club catalan. Forcément, tout le monde est unanime à son sujet.

Interrogé par AS pour donner notamment son avis sur le crack catalan, David Silva n’a pas caché toute l’admiration qu’il avait pour son jeune compatriote : «Lamine Yamal est différent de n’importe qui aujourd’hui. C’est un très jeune footballeur et pourtant il joue avec une grande confiance en lui. Espérons que cela continue ainsi, car il a les conditions pour être l’un des meilleurs de l’histoire, même si nous savons déjà que maintenir ce niveau est compliqué. Mais il a énormément de talent et de qualités.»